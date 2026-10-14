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У барнаульских водоемов появляются знаки о запрете выхода на лед

У барнаульских водоемов появляются знаки о запрете выхода на лед

Спасатели аварийно‑спасательного формирования городского управления ГОЧС приступили к обновлению информационных знаков безопасности на водоемах Барнаула, рассказали в городской администрации.

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