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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристиан Хорнер: «Почти что каждый оставшийся гоночный уик-энд будет проходить со спринтом»

Руководитель «Ред Булл» отметил, что командам будет сложнее готовиться к Гран-при во время уик-эндов, по ходу которых будут проводиться спринт-заезды.

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