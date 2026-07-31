Лерчек приговорили к пяти годам условно и штрафу в 765 млн рублей

33-летнюю блогершу Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая сейчас проходит лечение от онкологического заболевания четвертой стадии, приговорили к пяти годам ограничения свободы условно и штрафу в 765 миллионов рублей по делу о незаконном выводе денежных средств за рубеж.
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