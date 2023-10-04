Скончался создатель первого музея об истории кино в Суздале и известный краевед Юрий Белов

Учредитель и редактор газеты «Вечерний звон» ушёл из жизни на 75 году.3 октября умер создатель первого музея об истории кино в Суздале, учредитель и редактор газеты «Вечерний звон», заслуженный работник культуры Юрий Белов.
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