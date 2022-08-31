Правда.ру

1 970 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • PES
    ...только дурак может доверять туркам..🤮🤮Эксперт: РФ готов...
  • Виталий Пастухов
    Прикольно. А где эти зеркальные санкции-то? И в чём они будут заключаться-то? Что-то сомнительно что кому-то понадоби...Аналитик Ерёмина:...
  • Олег Синяев
    А что за хер такой жданов, что должны обсуждать его бредни!?Жданов рассказал ...

Программа миссии МАГАТЭ на ЗАЭС рассчитана на один день

Программа миссии МАГАТЭ на ЗАЭС рассчитана на один день

Программа миссии МАГАТЭ на АЭС в Энергодаре в Запорожской области рассчитана всего на один день. "Те элементы, которые они скажут, в процессе возможно посмотреть", — рассказал глава временной администрации региона Евгений Балицкий "Интерфаксу".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх