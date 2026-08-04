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«Ахмат» попросил ЭСК рассмотреть удаление Касинтуры и победный гол «Спартака»

«Ахмат» тоже обратился в Экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) РФС с просьбой рассмотреть эпизоды из матча 2-го тура Альфа-Банк РПЛ против « Спартака » (1:2).

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