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Исполнительный директор ФШР Ткачев: «Игры БРИКС показали, что изоляции России не существует. В шахматном турнире принимало участие 16 стран»

«Кто бы что ни говорил, а Игры БРИКС показали, что изоляции России не существует. В шахматном турнире принимало участие 16 стран.

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