Стас Пьеха рассказал, что на старте карьеры зарабатывал лишь 10% от дохода, работая с Виктором Дробышем до 25 дней в месяц.
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