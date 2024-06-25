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Запад в истерике: как Путин посетил Вьетнам и Северную Корею

Запад в истерике: как Путин посетил Вьетнам и Северную Корею

Запад в истерике: как Путин посетил Вьетнам и Северную Корею ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков На минувшей неделе в Пхеньян, а затем и в Ханой с государственным визитом прилетает президент России.

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