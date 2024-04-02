Мобильный софт адаптируют под отечественные ОС. Это может стать обязательным

Российские разработчики мобильных операционных систем обсуждают с Минцифры возможность введения обязательной совместимости мобильных приложенийКак сообщает «Коммерсантъ», разработчики просят Минцифры ввести требование для мобильных программных продуктов по совместимости с российскими мобильными операционными системами для включения в реестр.