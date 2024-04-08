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Дрон ВСУ ударил по молоковозу в Белгородской области (ФОТО)

Дрон ВСУ ударил по молоковозу в Белгородской области (ФОТО)

Дрон ВСУ ударил по молоковозу в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что движущийся по дороге грузовой автомобиль подвергся атаке ВСУ на участке трассы между селами Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа.

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