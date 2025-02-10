В Днепропетровской области прогремели взрывы

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в городе Самар (до 2024 года - Новомосковск) Днепропетровской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги в регионе, сообщает телеканал "Общественное".
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