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В России впервые изъяли единственное жилье у должника

В России впервые изъяли единственное жилье у должника

Судебные приставы впервые изъяли единственное жилье у гражданина, которого признали банкротом. По информации из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, житель Екатеринбурга Аркадий Поторочин был признан банкротом в мае 2018 года.

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