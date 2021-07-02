В России впервые изъяли единственное жилье у должника

Судебные приставы впервые изъяли единственное жилье у гражданина, которого признали банкротом. По информации из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, житель Екатеринбурга Аркадий Поторочин был признан банкротом в мае 2018 года.
Судебные приставы впервые изъяли единственное жилье у гражданина, которого признали банкротом. По информации из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, житель Екатеринбурга Аркадий Поторочин был признан банкротом в мае 2018 года.
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