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Страдания зарубежных разведок, или вот сейчас придет Трамп и всех разгонит...

Страдания зарубежных разведок, или вот сейчас придет Трамп и всех разгонит...

Люсинэ  Аветян Ну во-первых, никого он не разгонит, он только всегда обещает разогнать, а потом его аккуратно душат в объятиях представители глубинного государства и все его обещания остаются только обещаниями.

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