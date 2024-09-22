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Царьград

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Взрывы в Ливане: Американцев предупредили заранее. Россия же сама оказалась на прицеле

Взрывы в Ливане: Американцев предупредили заранее. Россия же сама оказалась на прицеле

В результате синхронного взрыва пейджеров в Ливане пострадало около 3000 членов "Хезболлы". Есть погибшие, множестве тяжело раненых.

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