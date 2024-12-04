Малкин установил рекорд НХЛ по количеству передач в овертаймах

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил шайбу и отметился результативной передачей в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерз».
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