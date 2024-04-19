В ЦБ объяснили необходимость регулирования рассрочки

Центробанк (ЦБ) РФ выявляет существующие на рынке практики, когда пользователи рассрочки оказываются менее защищенными, чем заемщики, в потребительском кредитовании, рассказали «Известиям» в пресс-службе регулятора 19 апреля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии