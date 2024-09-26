Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Любит унижать и запугивать. Мы поладили»: Кондолиза Райс о знакомстве с Путиным

«Любит унижать и запугивать. Мы поладили»: Кондолиза Райс о знакомстве с Путиным

Страны западного блока должны, играя на противоречиях, рассорить РОссию, Иран и Китай. Об этом в интервью каналу «AtlanticCouncil» заявила экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Ринат Ахметуллин
Пиздолиза Рис никто чтобы ставить оценки нашему Президенту...
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10 час.
ВАРЯГ РУС
Хоть ты и кондолиза да ещё и райз, но всё равно ни хрена не знаешь о России и тем более о В.В Путине.
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9 час.
Валентина Л
КАНДОМлиза  и этим всё сказано.
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7 час.

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