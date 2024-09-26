«Любит унижать и запугивать. Мы поладили»: Кондолиза Райс о знакомстве с Путиным

Страны западного блока должны, играя на противоречиях, рассорить РОссию, Иран и Китай. Об этом в интервью каналу «AtlanticCouncil» заявила экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии