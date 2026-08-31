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Крымская газета

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Десятки тысяч писем от детей Крыма передали бойцам на херсонское направление

Десятки тысяч писем от детей Крыма передали бойцам на херсонское направление

Десятки тысяч писем от детей Крыма переданы бойцам на фронт с гуманитарными грузами на херсонское направление.

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