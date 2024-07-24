ЕС предложил два варианта заморозки российских активов

Европейский союз предложил государствам-членам два варианта заморозки российских активов на более длительный период времени, стремясь развеять обеспокоенность США по поводу плана «Большой семерки» по использованию прибыли для предоставления Украине помощи в размере около $50 млрд, пишет Bloomberg.