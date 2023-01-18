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Премьер Нидерландов Рютте: решение о мирных переговорах с Россией могут принимать только Зеленский, правительство и народ Украины

Премьер Нидерландов Рютте: решение о мирных переговорах с Россией могут принимать только Зеленский, правительство и народ Украины

Решение о мирных переговорах с Российской Федерацией могут принимать только президент Владимир Зеленский, правительство Украины и ее народ.

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