В Госдуму внесен законопроект о смягчении требования к тонировке машин

Депутаты от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается снизить требования к уровню светопропускания тонировки передних боковых стекол автомобилей с 70 до 35 процентов.
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