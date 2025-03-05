И. о. главы Новгородской области поблагодарил Путина за доверие

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным во вторник вечером поблагодарил главу государства за оказанное доверие.
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