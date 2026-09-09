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Царьград

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Режим «Беспилотная опасность» ввели в Свердловской и Пермской областях

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Свердловской и Пермской областях

В Свердловской области в 9:09 по местному времени ввели режим «Беспилотная опасность». Жителям рекомендовано не поддаваться панике, перейти в укрытия и не приближаться к окнам.

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