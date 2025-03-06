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Маск: число кредиток на $10 тысяч в ведомствах США выше количества сотрудников

Маск: число кредиток на $10 тысяч в ведомствах США выше количества сотрудников

Число выпущенных государственным ведомствам кредитных карт с лимитом $10 тыс. в два раза больше количества работающих там людей, заявил глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск.

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