Маск: число кредиток на $10 тысяч в ведомствах США выше количества сотрудников

Число выпущенных государственным ведомствам кредитных карт с лимитом $10 тыс. в два раза больше количества работающих там людей, заявил глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск.
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