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Художника-постановщика сериала «Ликвидация» Александра Кондратова арестовали по делу о госизмене

Художника-постановщика сериала «Ликвидация» Александра Кондратова арестовали по делу о госизмене

Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу художника-постановщика сериала «Ликвидация» Александра Кондратова по уголовному делу о государственной измене.

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