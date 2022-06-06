В Краснодарском крае на скамью подсудимых отправлен обвиняемый в присвоении денежных средств

В Краснодарском крае на скамью подсудимых отправлен обвиняемый в присвоении денежных средств

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего жителя города Туапсе по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ.

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