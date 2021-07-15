Не открыла дверь свекрови

5МИНУТКАДом/ДачаНе открыла дверь свекрови Вот знаете, может я конечно, и неправильно поступила, но тут на днях не открыла дверь своей свекрови.Вернуться к статье167НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьюлия2 раза в неделю ((( Боже упаси... И не только свекровь,а вообще всех.Я люблю своих родных ,но мне хочется своими делами тоже заниматься.Галина ВойсковаяКогда будешь стучаться в дверь к своему взрослому ребёнку и тебе не откроют дверь может быть просто потому что не убрано, вспомни свою свекровь. Жизнь - это бумеранг, за все наши поступки нам и возвращается. И , интересно, свою маму тоже так под дверью держишь?Галина ВойсковаяКогда будешь стучаться в дверь к своему взрослому ребёнку и тебе не откроют дверь может быть просто потому что не убрано, вспомни свою свекровь. Жизнь - это бумеранг, за все наши поступки нам и возвращается. И , интересно, свою маму тоже так под дверью держишь?ЖИВУ В РАЮ ОДЕТА В СЧАСТЬЕпоходу в свекрови!!! себя узнали )))))Галина ВойсковаяДа, я дважды свекровь и один раз тёща. Мои дети двери передо мной не закрывают, а сами дали ключи от своих квартир, что бы я не стояла перед закрытыми дверьми, если их не окажется дома. Другое дело, что мне и самой не хочется приезжать, когда их нет дома или они чем либо заняты, поэтому я звоню предварительно узнать их планы. Были маленькие внуки, чаще ездили. Да и строились дети, нужна была им помощь. Представляю, как было бы больно душе если бы я приехала к кому из детей, знала бы, что кто-то дома и мне не открыли бы дверь.... Никакому врагу такого не пожелаю.Ольга БачуринаНу и сволочь же тыЖИВУ В РАЮ ОДЕТА В СЧАСТЬЕгыыыыСветлана КумаховаА если бы это была твоя мама?Татьяна ХлусоваВозможно, мама автора всегда предупреждает заранее, когда собирается прийти.Нина Полевая (Бойко)Все ты сделала правильно! После свадьбы мы с мужем стали жить на съемной квартире, а через три года, когда родился сын, в моей двушке, которая досталась от родителей, т.к. мама, простояв 15 лет в очереди, получила трешку. В МОЕМ доме был МОЙ Устав и МОИ Правила. Никогда и никто не мог нарушить мое личное пространство. В моем доме никогда никто ни о чем не спрашивал и, тем более, не советовал. Никогда и никто не мог прийти без предупреждения или предварительной договоренности. Даже мама, у которой всегда были ключи от моей квартиры, никогда не позволяла нагрянуть неожиданно. Зная мой жесткий характер, все придерживались этих Правил. Да, я могла бы и не впустить. Что иногда происходило с друзьями. Почему я должна рушить свои планы, если кому-то взбрело в голову заглянуть ко мне в гости??? Я гостей не звала и не ждала! Нужно уважать личное пространство взрослых детей, родителей, друзей и тд. Тогда меньше будет поводов для ссор и непонимания!Виктор Белогорцевя к таким идиотам вообще не хожу, даже если завутЕлена игрикАбсолютно верно. В магазин каждый может ходить, когда заблагорассудится, это сколько угодно. А у меня не гостиный двор. И да, я не червонец, чтобы всем нравиться.ЛюдмилаА когда телефонов не было приходили все и в любое время, иногда родственники и друзья одновременно. И никогда в мыслях не было не открыть дверь.Виктор Белогорцевтакие мысли бывают только у дебиловТатьяна ХлусоваА ещё раньше вообще жили в одной избе несколько семей и несколько поколений, и даже разгородить её на отдельные комнаты не было технической возможности. Но я им почему-то не завидую.Елена игрикТочно. А у приятеля дед, году в восьмидесятом, как в квартиру впервые из деревенского дома зашел, никак не мог уяснить, что какать дома, а не на улице, в сортире марки эм-жо - можно, и более того, даже не срамно...Комментировать
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