Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВОЗ постановила, что больница «Аш-Шифа» в Газе больше не может функционировать

ВОЗ постановила, что больница «Аш-Шифа» в Газе больше не может функционировать

Всемирная организация здоровья (ВОЗ) провела оценочный осмотр больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа и заключила, что та больше не может работать из-за разрушенного состояния, сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

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