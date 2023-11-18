ВОЗ постановила, что больница «Аш-Шифа» в Газе больше не может функционировать

Всемирная организация здоровья (ВОЗ) провела оценочный осмотр больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа и заключила, что та больше не может работать из-за разрушенного состояния, сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
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