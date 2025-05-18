Бельгиец стал финалистом международного конкурса

Бельгийский пианист Валери Бернон был выбран в качестве одного из двенадцати финалистов международного конкурса Queen Elisabeth, который проводится в Брюсселе и предназначен для начинающих музыкантов с классическим образованием, 18 мая сообщает The Brussels Times.
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