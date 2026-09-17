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Эксперты заявили о росте благосостояния участников реновации на 680 миллиардов рублей

Эксперты заявили о росте благосостояния участников реновации на 680 миллиардов рублей

К 2032 году, по прогнозу, совокупный эффект программы может вырасти до 3,9 трлн рублейЭксперты Высшей школы экономики оценили рост благосостояния участников программы реновации жилья в Москве в 680 миллиардов рублей, сообщает РБК.

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