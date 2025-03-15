Маск пообещал отправить робота Optimus на Марс в 2026 году

Global Look Press/Cfoto/Keystone Press Agency Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его компания SpaceX планирует в конце 2026 года отправить на Марс многоразовый космический корабль Starship, на борту которого будет находиться человекоподобный робот Optimus от Tesla.
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