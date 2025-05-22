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Царьград

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Стало известно, от чего умер легендарный челябинский боксёр

Стало известно, от чего умер легендарный челябинский боксёр

Четырехкратный чемпион России Александр Шкаликов скончался в 55 лет.Известный боксер из Копейска (Челябинская область) Александр Шкаликов умер в интернате после длительной борьбы с последствиями тяжелой аварии.

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