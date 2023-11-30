Экономист: с 1 декабря методику учета дохода пенсионеров улучшат

Известия/Александр Казаков Система наблюдения за численностью пожилых людей и суммой пенсионных выплат, которую использует Росстат, изменят с 1 декабря, рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
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