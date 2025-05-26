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Пока русские спали, всё изменилось: США могут выйти из переговоров. Послание Трампа расшифровал Сиракуса

Пока русские спали, всё изменилось: США могут выйти из переговоров. Послание Трампа расшифровал Сиракуса

Профессор Сиракуса счёл, что Трамп решил выйти из переговоров по Украине.Дональд Трамп решил открыто заявить, что Владимир Зеленский своими публичными речами увеличивает количество проблем.

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