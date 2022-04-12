Жириновский перед смертью предрек РФ полное исчезновение из оборота наличных денег к 2036 году

politexpert.net / Аврора Зорина Россияне перестанут пользоваться наличными деньгами к 2036 году. Соответствующее предсказание сделал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, скончавшийся из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.
politexpert.net / Аврора Зорина Россияне перестанут пользоваться наличными деньгами к 2036 году. Соответствующее предсказание сделал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, скончавшийся из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.
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