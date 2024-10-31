🧳 Отели Крыма на первом месте по спросу на новогодние праздники По данным Российского союза туриндустрии, Крым лидирует по динамике роста бронирований среди всех регионов страны.
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🧳 Отели Крыма на первом месте по спросу на новогодние праздники По данным Российского союза туриндустрии, Крым лидирует по динамике роста бронирований среди всех регионов страны.