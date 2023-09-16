Россию хотят взорвать изнутри: По всей стране найдены арсеналы оружия мигрантов

До конца сентябра почистить всю крышу во власти и силовых структурах. Причём по 1 статье - пожизненно и со 100% конфискацией имущества. А на зоне пацаны понимают, сколько им жить ... По иному указы и требования Президента и народа русского не реализовать. Слишком большие деньги на кону стоят...

М

ММ

Еще кто-то будет возражать, что любая национальная диаспора это банда!? То, что банда именно в данный момент не совершает бандитские действия не означает, что ее не надо выловить и посадить. С ворами в законе худо-бедно вроде разобрались, а теперь их сменили диаспоры и их главы? Отстреливать бандитов при задержании! Марш мигрантов в Москве- это импотенция московских властей. Надо было арестовать 100% участвующих. Как русских, так арестовали и посадили русского, который бросил пластиковым стаканчиком в омоновца, а здесь тишина... Окружить колючей проволокой всю толпу и по одному выводить. Это минутное дело, кто не знает, моток "егозы" выстреливает за секунды. И снимать-снимать на видео. Мигранты сами бы себя сдали.