JММ: ополаскиватели со спиртом нарушают микробиом во рту у мужчин

Ученые из Института тропической медицины в Бельгии выяснили, что использование ополаскивателей на спиртовой основе может привести к увеличению количества двух видов условно-патогенных бактерий в ротовой полости.
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