Дмитрий Медведев прокомментировал задержание Павла Дурова во Франции 

По мнению Медведева, основатель Telegram просчитался, покинув страну, а также заявил, что для врагов РФ предприниматель является опасным и непредсказуемым гражданином России, передает корреспондент УтроNews.
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