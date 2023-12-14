Почему нельзя дарить ножи

Все приметы о ножах связаны с опасностью, которую может принести нож в руках неопытного человека. И даже если человек, получивший в подарок нож, не собирается причинять никому вреда, он может случайно поранить себя или окружающих.
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