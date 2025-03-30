ВСУ перебрасывают основные силы к населённому пункту Гуево в Курской области. Как сообщил офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север», командование Украины перебрасывает туда всё доступное вооружение.
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