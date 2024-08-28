Бельгийскому регулятору по размещению контента не поступали претензии к Telegram

Global Look Press/Keystone Press Agency/Jaque Silva Бельгийскому институту почтовых услуг и телекоммуникаций (BIPT), который регулирует рынок медиасервисов в регионе, не поступали претензии в сторону Telegram, в том числе и из Франции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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