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Царьград

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"Способен только человек": какие профессии не сможет заменить ИИ

"Способен только человек": какие профессии не сможет заменить ИИ

Искусственный интеллект активно проникает в различные профессиональные сферы, но ему пока не под силу заменить специалистов, чья работа требует нестандартного мышления и творческого подхода.

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