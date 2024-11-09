Почему в России одновременно не хватает учителей, пекарей и врачей? Просто все они нашли более выгодную работу: показываю какую.

Фото автора Традиционный анекдот в тему: - Скажите, доктор, а вот эта операция за 15 тысяч долларов так необходима? - Конечно! Без неё не получится покататься в Таиланде на водных лыжах! - Да я даже за границей ни разу не был.
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