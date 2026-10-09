Movie review: 'Social Reckoning' loses thread of Facebook scandal

"The Social Reckoning," in theaters Friday, explains Facebook practices that affect us but gets distracted by too many unrelated tangents.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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