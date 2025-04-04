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Царьград

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Трамп вводит пошлины: США могут получить 278 миллиардов от импорта из БРИКС

Трамп вводит пошлины: США могут получить 278 миллиардов от импорта из БРИКС

Президент США Дональд Трамп ввёл "взаимные" пошлины на импорт из стран БРИКС, за исключением России. Это решение может принести бюджету Штатов значительные доходы — более 278 миллиардов долларов в год, в основном за счёт Китая и Индии.

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