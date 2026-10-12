С миру по нитке...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости научной Дипломатии. Россия-Италия. 11-Я ВСТРЕЧА АССОЦИАЦИИ ИТАЛЬЯНИСТОВ РОССИИ (АИР)

Новости научной Дипломатии. Россия-Италия. 11-Я ВСТРЕЧА АССОЦИАЦИИ ИТАЛЬЯНИСТОВ РОССИИ (АИР)

12 октября 2026 года. Москва Международная научная конференция, посвященная презентации книги: Л.Б. Попов «Итальянская коммунистическая партия в период с 1964 по 1991 год: от коммунизма к лейборизму? Политические портреты лидеров Итальянской коммунистической партии в воспоминаниях политолога-итальяниста».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым