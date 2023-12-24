ЦАХАЛ в центральной части Газы на четыре часа установил паузу в боях

ТАСС/EPA/ABIR SULTAN Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в центральной части сектора Газа установила четырехчасовую паузу в боевых действиях, чтобы предоставить местным жителям возможность пополнить запасы жизненно необходимых продуктов.
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