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В Смоленске скончалась художественный руководитель и ведущая фестиваля имени Глинки

В Смоленске скончалась художественный руководитель и ведущая фестиваля имени Глинки

Жанна Дозорцева открыла мир классической музыки для многих тысяч слушателей На 89-м году жизни скончалась лектор-музыковед, заслуженный деятель искусств РФ и бессменная ведущая фестиваля имени Глинки Жанна Дозорцева.

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