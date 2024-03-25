В Смоленске скончалась художественный руководитель и ведущая фестиваля имени Глинки

Жанна Дозорцева открыла мир классической музыки для многих тысяч слушателей На 89-м году жизни скончалась лектор-музыковед, заслуженный деятель искусств РФ и бессменная ведущая фестиваля имени Глинки Жанна Дозорцева.
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